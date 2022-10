Bolsonaro muda os planos e decide encerrar campanha em Minas

O presidente Jair Bolsonaro (PL) mudou os planos e decidiu encerrar a campanha, neste sábado (29), em Minas Gerais. Inicialmente, Bolsonaro pretendia finalizar a disputa no Rio de Janeiro. Agora, ele fará uma “motocarreata” em Belo Horizonte, de acordo com aliados. O Estado é considerado um dos mais importantes pela equipe do presidente para garantir uma eventual vitória contra o ex-presidente Lula (PT).