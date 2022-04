Bolsonaro monopoliza atenção nas redes ao provocar artistas e rivais

A estratégia da pré-campanha de Jair Bolsonaro nas redes sociais, embora incomode celebridades como a cantora Anitta, tem surtido efeito ao ditar os debates na internet. A publicação feita no fim de semana, em que ele disse concordar com a cantora sobre o resgate das cores da bandeira do Brasil, atingiu quase 800 mil curtidas e 42 mil comentários no Instagram, a maior audiência que o presidente teve nas redes no último mês. Ele já tinha ganhado atenção na internet quando replicou a foto de Luiz Inácio Lula da Silva com Geraldo Alckmin e a legenda “KKKKK”. Seu comentário no Twitter teve mais audiência do que o post original de Lula. Foram 137 mil curtidas ante 76 mil na publicação do petista.

REINADO. O levantamento é da consultoria Bites e sugere que, no campo de batalha da internet, Bolsonaro dá trabalho aos rivais na campanha eleitoral.

SINAIS PARTICULARES (por Kleber Sales). Jair Bolsonaro, presidente da República

RH. Secretários estaduais e municipais de Saúde prometem apresentar ainda nesta semana ao Ministério da Saúde argumentos para atrasar o fim do estado de emergência da covid-19, anunciado no domingo para os próximos dias. Um dos pontos preocupantes para os municípios é a contratação de pessoal.

ARGUMENTO. “O País não tem condições de fazer uma mudança deste tipo de forma imediata”, diz o presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde (Conasems), Willames Bezerra. Queiroga falou em levantar o estado de emergência em até um mês. Secretários da pasta, em reuniões internas, têm dito preferir uma transição de 90 dias.

CLICK. Adolfo Sachsida, assessor especial da Economia

O economista publicou a foto no fim de semana dizendo que se tratava de uma aula de macroeconomia com o ministro Paulo Guedes.

FOGO. O ex-senador Eunício Oliveira reagiu às críticas de correligionários do Sul à aproximação do MDB do Nordeste com Lula. “Esses fascistas bolsominions deviam sair do partido de Ulysses Guimarães”.

COMANDA SEPARADA. O estatuto da federação entre PT, PCdoB e PV traz regra para evitar que as siglas se tornem sócias em irregularidades no uso de recursos públicos. Se um for parar na Justiça, os demais não serão responsabilizados. Veja mais detalhes do estatuto.

PRONTO, FALEI! Marco Martins, presidente municipal da Rede Sustentabilidade em São Paulo

“Enquanto a oposição não enxergar Jair Bolsonaro como ameaça à democracia, não vamos unir partidos, nem levar pessoas para as ruas juntos.”