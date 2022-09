Bolsonaro mira classes D e E em São Paulo para tentar avançar no Sudeste

O presidente Jair Bolsonaro (PL) pretende viajar por São Paulo a partir desta semana com o objetivo de abrir vantagem sobre o ex-presidente Lula (PT) no Sudeste. Além da capital paulista, aliados querem que o presidente passe por Bauru, Sorocaba, Campinas e São José do Rio Preto antes do primeiro turno. Um dos objetivos é que ele fale de economia aos eleitores das classes D e E. Membros da campanha consideram que as medidas adotadas pelo governo para essa faixa do eleitorado não estão sendo percebidas em razão da alta dos preços nos supermercados. A ideia é que Bolsonaro peça paciência e sinalize que preços de alimentos tendem a baixar. Se não pode alterar a realidade imediatamente, Bolsonaro deseja pelo menos mudar o sentimento das pessoas.

TORCIDA. A promessa de reajustar o programa Auxílio Brasil para R$ 800, mesmo sem dinheiro, é fruto dessa nova linha de atuação. O valor atual de R$ 600 do benefício, mesmo após reajuste temporário, é insuficiente para comprar uma cesta básica – que em São Paulo tem preço médio estimado em R$ 750. Bolsonaristas esperam que o preço do diesel caia até o segundo turno, o que ajudaria no preço da comida.

RECEIO. Conforme mostrou a Coluna do Estadão, desde o período de pré-campanha a equipe de Bolsonaro temia o desempenho eleitoral no Sudeste. A depender dos votos de Lula (PT) em Minas Gerais, a vitória do presidente em São Paulo por uma margem mais ampla é considerada fundamental.

