O presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) levou quatro faltas nas sessões da semana passada na Câmara. A Terceira-Secretaria da Casa ainda não recebeu atestado médico ou licença para justificar as ausências do candidato, que é deputado federal, o que pode evitar corte no salário. O valor do desconto depende do número de sessões do mês. (Naira Trindade)