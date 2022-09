Bolsonaro leva candidatos a Brasília e vê ganhos em politizar 7 de Setembro

Candidatos aliados de Jair Bolsonaro nos Estados decidiram ir a Brasília para participar dos atos do 7 de Setembro ao lado dele. Estão confirmados os ex-ministros Tereza Cristina (PL-MS) e Onyx Lorenzoni (PL-RS) – Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) ficará em São Paulo. Da capital, Bolsonaro seguirá para o Rio com o núcleo duro da campanha, como Fábio Faria, Ciro Nogueira e Braga Netto. Convidado, Paulo Guedes optou por ficar em Brasília. Antes mesmo da data, aliados de Bolsonaro cantavam vitória pelo presidente ter conseguido politizar o Dia da Independência e associá-lo ao seu governo. Acreditam que o esforço fará encher as ruas. Na véspera, entretanto, havia dúvidas se a adesão seria suficiente para superar a de 2021.

MELHOR NÃO. Candidatos que tentam se manter neutros decidiram evitar atos do 7 de Setembro. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), deve fazer carreata de campanha e vai a uma missa. ACM Neto (União-BA) chegou a cogitar participar de ato da Prefeitura de Salvador, mas achou melhor evitar pela possível associação com o bolsonarismo. Rodrigo Cunha (União-AL), aliado de Arthur Lira, fará gravações de campanha.

PRONTO, FALEI. Carlos Lupi, presidente do PDT

“Zero chance de o PDT ficar com o Bolsonaro. Quem acredita nisso está no partido errado”, disse, sobre eventual apoio em 2º turno diante de rusgas de Ciro e Lula.

