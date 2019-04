Bolsonaro impõe revés à ministra Rosa Weber

Coluna do Estadão

A nomeação do advogado Sérgio Banhos como ministro titular do Tribunal Superior Eleitoral é um revés para a presidente da Corte, ministra Rosa Weber, que apoiou nos bastidores o nome de Grace Mendonça (ex-AGU de Michel Temer) para a vaga deixada por Admar Gonzaga. Ao escolher Banhos, o presidente Jair Bolsonaro privilegiou o critério de antiguidade (Banhos já atua no TSE, mas como ministro substituto) e satisfez a classe dos advogados eleitorais, que apontavam Grace como “fura-fila”, pois seria titular sem nem ter sido suplente.

Apoio de peso. Grace Mendonça também contava nos bastidores com a simpatia do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo.

Militância… Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) e Márcio Bittar (MDB-AC) produziram artigo no qual classificam o aquecimento global como um “discurso apocalíptico para barrar o progresso”: “A ideologia verde foi refúgio de esquerdistas”.

…parlamentar. Os dois senadores são autores do projeto de lei que propõe eliminar a reserva obrigatória em propriedades rurais. “Precisamos avançar e superar a irracionalidade verde”, concluem no texto que circula em rede social.

O exemplo… O terceiro escalão do governo Bolsonaro também é ativo no Twitter. O diretor do ICMBio (Instituto Chico Mendes), Leandro Mello Frota, por exemplo, tem como alvos preferenciais Marina Silva, Roberto Freire, Fernando Haddad e Marcelo Freixo.

…vem de cima. “E o tráfico? Você não fala? Traficar pode?”, respondeu a um tuíte de Freixo, que postou um artigo dele sobre pontos controversos do pacote anticrime de Sérgio Moro.

SINAIS PARTICULARES.

Samuel Moreira, deputado federal e relator da Previdência na Comissão Especial (PSDB-SP)

Bênção. Geraldo Alckmin diz ter certeza de que o deputado tucano Samuel Moreira (seu secretário no governo de SP) fará um “ótimo trabalho” como relator da Comissão Especial da Previdência: “Ele é extremamente preparado”.

Turbilhão. Marcelo Ramos (PR-AM) descreveu seus primeiros dias de presidente da Comissão Especial como “estar dentro de um liquidificador”. Segunda-feira ele inicia encontros temáticos em São Paulo.

CLICK. Davi Alcolumbre registrou encontro que teve com Bolsonaro. O presidente do Senado disse que um dos temas foi Previdência e prometeu celeridade na Casa.

Protesto. Centrais sindicais se articulam para uma greve geral contra a reforma da Previdência. A data escolhida é 14 de junho. No feriado do Primeiro de Maio, que terá eventos em São Paulo e em várias cidades do País, a paralisação deverá ser convocada.

Freio. O compliance da Apex se movimenta para barrar a nomeação do novo cotado para presidir a agência estatal de exportações: almirante Sérgio Segóvia. Com base no estatuto, quer impedir a posse por suposta falta de experiência na área de comércio exterior.

Estamos de… A Secretaria Nacional do Consumidor, ligada ao Ministério da Justiça, vai fazer um convênio com o INSS para centralizar denúncias de empréstimos consignados abusivos a aposentados, que viraram epidemia na crise.

…olho. A portaria proíbe a oferta de crédito em até três meses após a aposentadoria. Só em 2018, órgãos governamentais de diferentes áreas receberam 60 mil denúncias. Ficará a cargo da Senacon punir os responsáveis, até de reclamações recebidas anteriormente.

COM REPORTAGEM DE ALBERTO BOMBIG, JULIANA BRAGA E MARIANNA HOLANDA. COLABOROU RAFAEL MORAES MOURA.

Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao

Instagram: @colunadoestadao