Bolsonaro fica ao lado de Bannon e Olavo de Carvalho em jantar em Washington

No seu primeiro dia em Washington, o presidente da República, Jair Bolsonaro, participa na noite deste domingo, 17, de um jantar na residência do embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Sergio Amaral. No mapa de assentos, Olavo de Carvalho e o ex-estrategista e ex-aliado de Trump, Steve Bannon, ocuparão os prestigiados assentos ao lado do presidente.

Mais cedo, o filósofo Olavo de Carvalho, que orienta a parte mais ideológica do governo Bolsonaro e de quem seus filhos são discípulos, chamou o vice-presidente, Hamilton Mourão, de “idiota” e disse que, se o governo continuar assim, não dura seis meses.

Dentre as 24 pessoas que participam do jantar deste domingo, estará ainda o diplomata Nestor Foster, um dos nomes fortes na disputa para substituir Sérgio Amaral no cargo de embaixador.

Ele tem o apoio do chanceler Ernesto Araújo e de boa parte do corpo diplomático, já que está há mais de 20 anos na instituição. No jantar, Foster terá ainda a oportunidade de arregimentar mais um aliado: Eduardo Bolsonaro, filho do presidente e eleito para comandar a Comissão Relações Exteriores da Câmara, estará sentado ao seu lado.