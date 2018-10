Bolsonaro fará exames no Rio de Janeiro

O presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) não vai mais viajar para São Paulo na quinta-feira, 18, para fazer exames no Hospital Albert Einstein. A equipe médica que cuida dele vai vê-lo no Rio de Janeiro, onde avaliarão se o capitão reformado poderá participar dos próximos debates com seu adversário, Fernando Haddad (PT).

Na semana passada, após passar por avaliação dos médicos Antonio Luiz Macedo e Leandro Echenique, Bolsonaro obteve um atestado desautorizando-o a participar dos eventos. A informação era de que ele ainda estaria com anemia, devido à facada, necessitando de reposição de suplementos e 12 quilos mais magro.

Depois, na quinta-feira da semana passada, em entrevista coletiva no Rio, o candidato admitiu que existir a possibilidade estratégica se não se expor em debates com Haddad. (Naira Trindade)