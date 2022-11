Bolsonaro evita Palácio do Planalto e, na sexta, reduziu visitas até de ministros

Jair Bolsonaro tem evitado o Palácio do Planalto e passou a despachar apenas assuntos essenciais do Palácio da Alvorada, onde mora. Na sexta (4), auxiliares foram informados de que o presidente estava doente e até as visitas de ministros foram reduzidas. Uma semana após a eleição, aliados dizem que o presidente continua “chateado”.

Sinais particulares, por Kleber Sales

Jair Bolsonaro, presidente da República (PL)