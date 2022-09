Bolsonaro evita ‘cenário TSE’ ao faltar à cerimônia do bicentenário no Congresso

Um dos motivos que fizeram Jair Bolsonaro desistir de ir à solenidade do Congresso em alusão aos 200 anos de independência do Brasil foi evitar repetir o ocorrido na posse do ministro Alexandre de Moraes no TSE, quando ele acabou sendo alvo indireto das críticas do discurso oficial. Para o presidente e seus aliados, Bolsonaro poderia ficar exposto a um discurso indesejável perto da eleição e não faltava oportunidade – Randolfe Rodrigues (Rede-AP), um dos coordenadores da campanha de Lula (PT), foi um dos oradores. O evento sacramentou ainda a dobradinha de Luiz Fux e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que coincidiram em não participar do 7 de Setembro de Bolsonaro.

MY WAY. Arthur Lira (PP-AL), que também faltou ao 7 de Setembro, traça uma rota própria, segundo aliados. Ele não quer se afastar de Bolsonaro, mas do bolsonarismo. Segundo pessoas próximas, visando à reeleição, Lira deseja seguir o percurso de Rodrigo Pacheco, que se elegeu com o apoio do governo, não virou bolsonarista e hoje tem aliados vinculados a Lula.

PRONTO, FALEI! Oriovisto Guimarães, senador (Podemos-PR)

“Não sei como pode dizer que ama a pátria sem respeitar a Independência. Isso vai repercutir nas urnas”, disse, sobre participação de Bolsonaro em atos do 7 de Setembro.