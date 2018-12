Bolsonaro e Onyx já receberam 320 parlamentares na transição

Em pouco mais de 40 dias, desde que foi iniciada a transição do governo de Michel Temer para o de Jair Bolsonaro, o presidente eleito e seu número 2, Onyx Lorenzoni, já receberam 320 deputados e senadores para dialogar no Centro Cultural Banco do Brasil.

Bolsonaro e Onyx têm defendido um novo formato de se fazer política, sem toma lá, da cá, e acreditam que vão conseguir aprovar propostas importantes no Congresso apenas convencendo deputados da relevância delas para o País. ( Naira Trindade)