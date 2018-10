Bolsonaro e Haddad têm o mesmo discurso para vitória e derrota

Coluna do Estadão

Antagônicos na disputa presidencial, Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) planejam um discurso no mesmo tom caso vençam a eleição deste domingo. Os dois candidatos vão defender a unidade do País como algo imprescindível para enfrentar sobretudo a crise econômica. “Pode ter certeza que vamos falar isso”, disse na sexta o capitão reformado e líder das pesquisas a uma rádio da Paraíba. Por outro lado, o pronunciamento da derrota também traz pontos em comum: quem perder a eleição vai automaticamente se colocar na oposição.

Ele começou. A porta de saída para o discurso da unidade nas duas campanhas será o de que apenas reagiram a provocações. Aliados de Bolsonaro brincam que o discurso dele, caso vença, será na linha de “desarmar os adversários”.

Pressa. Haddad acompanhará a apuração dos votos em um hotel em São Paulo. Quer sinalizar de imediato a construção de pontes porque acredita que, se ganhar, será por uma diferença apertada de votos.

Tchau, PT. O presidente licenciado do PSL, deputado federal eleito Luciano Bivar (PE), calcula que a bancada da sigla na Câmara passará dos 60 deputados a partir de 1.º de fevereiro. Com isso, desbancaria o PT, que elegeu 56, tornando-se o maior partido da Casa.

Vamos ver. Para não perder sua posição no ranking para o PSL, os petistas também vão buscar filiar deputados de siglas que não alcançaram a cláusula. Não poderão contar com o PCdoB. “Zero hipótese de fusão”, diz Orlando Silva.

Fui. No Senado, o troca-troca deve começar antes mesmo da posse dos eleitos, em fevereiro. Eleito pela Rede, o delegado Alessandro Vieira já avisou ao partido que está de malas prontas para o PPS. A sigla de Marina Silva não atingiu a cláusula de barreira.

De fora. Se vencer a eleição, Bolsonaro vai nomear um nome do mercado na presidência do Banco do Brasil. O candidato tem dito que é “coisa de petista” colocar funcionário da casa na presidência. A ordem é tornar a instituição mais competitiva.

Lupa. O triplex de mil metros quadrados que pertenceria a Teodoro Obiang, vice-presidente da Guiné Equatorial, foi comprado pela Nova Forma Soluções Imobiliárias S/A por R$ 15,19 milhões. Desde 2008, a firma tem três offshores como sócias, uma nos EUA e outra na Suíça.

Pelo mundo. As acionistas são: Olek Services INC, Mojo Trade & Investments e Iscorp Institutional Investors Services. A força-tarefa da Lava Jato em São Paulo investiga suposto crime de lavagem de dinheiro cometido por Obiang no Brasil.

CLICK. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo divulgou nas redes sociais a informação de que quem não participou do processo eleitoral no 1º turno pode votar hoje.

Palanque. Dos líderes nas pesquisas para os governos estaduais – em SP há empate –, nove apoiam Bolsonaro e dois Haddad. Outros quatro são neutros.

Panela de pressão. A segurança pública em Roraima preocupa o Planalto. A crise será um problema que o presidente eleito terá de enfrentar ainda durante o atual governo Temer.

A SEMANA!

Domingo, 28

Brasileiros voltam às urnas para o 2º turno das eleições

Além da escolha para presidente da República, eleitores de 13 Estados e do Distrito Federal votam ainda para governador.

Terça-feira, 30

Governo inicia processo de transição para presidente eleito

Próximo presidente poderá nomear 50 cargos. Equipe trabalhará em um espaço cedido no prédio do CCBB em Brasília.

COM REPORTAGEM DE NAIRA TRINDADE E JULIANA BRAGA. COLABOROU TÂNIA MONTEIRO

