Bolsonaro deve vetar artigo sobre médicos na lei do Código de Trânsito Brasileiro

Coluna do Estadão

Jair Bolsonaro deve sancionar até quarta-feira, 14, a Lei de Trânsito. A expectativa é de um veto: ao artigo que exige a realização de exames psicológicos e médicos realizados por especialistas em psicologia e medicina do tráfego.

Como fica. No Planalto, o trecho é visto como reserva de mercado. Mas, mesmo que o presidente vete, será preciso ainda mudar uma resolução do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), na qual o artigo foi inspirado.

Pera lá. O relator do projeto de lei na Câmara, Juscelino Filho (DEM-MA), defende a existência de ampla maioria na Casa favorável ao artigo. E, se o veto acontecer, promete trabalhar pela derrubada no plenário.

Cedendo. O projeto é considerado tão importante para Bolsonaro que ele próprio foi levá-lo ao Congresso. Sinaliza os novos ventos do Planalto: pontos muito polêmicos, como o da cadeirinha de criança, ficaram de fora, mas o aumento da validade da CNH ficou.

‘Xá’ comigo. A Polícia Federal ofereceu ajuda à força-tarefa paulista nas buscas pelo líder do PCC André do Rap, mas o governo de São Paulo não quis saber. O criminoso está foragido desde que teve soltura autorizada pelo ministro do STF Marco Aurélio Mello.

Barrados no baile. Até o segundo turno das eleições, a ordem do Planalto é não deixar candidatos participarem de eventos com Bolsonaro (o que, claro, não deixou aliados contentes).

PRONTO, FALEI!

Carla Zambelli, deputado federal (PSL-SP): “Esperamos que o plenário do STF fixe a tese que não leve à soltura automática de criminosos perigosos. A sociedade não pode ficar vulnerável.”

COM REPORTAGEM DE ALBERTO BOMBIG, MARIANA HAUBERT E MARIANNA HOLANDA. COLABOROU DANIEL WETERMAN.

