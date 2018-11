Bolsonaro decide não assistir ao jogo Vasco X Palmeiras neste domingo

O presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), decidiu não assistir ao jogo do Palmeiras com o Vasco, programado para ocorrer neste domingo, às 17h, no Rio de Janeiro. Palmeirense, Bolsonaro foi aconselhado por auxiliares a não acompanhar a partida no estádio vascaíno de São Januário, cujas instalações são precárias e as condições de segurança péssimas.

Se vencer a partida contra o Vasco, o Palmeiras se consagrará campeão do Campeonato Brasileiro deste ano.

O desejo de Bolsonaro de assistir in loco o jogo colocou de cabelo em pé os militares próximos a ele e a sua equipe de segurança da Polícia Federal. No dia 6 de setembro, o presidente eleito foi alvo de um atentado em Juiz de Fora (MG).

Bolsonaro tem ensaiado saídas esporádicas pelo Rio de Janeiro, como a que fez nas últimas semanas, quando foi ao banco sacar dinheiro e à praia, em frente ao condomínio onde mora. Em Brasília, o presidente eleito pediu para dispensar os batedores abre alas do trânsito durante seus deslocamentos na cidade, por considerar que eles “atrapalhavam a vida das pessoas”. Este gesto o obrigou a enfrentar engarrafamentos e ficar parado no trânsito em várias ocasiões.