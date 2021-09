Bolsonaro dá chapéu em ministros e entrega a Temer papel de pacificador

É dura a vida de quem tem de lidar com Jair Bolsonaro. Flávia Arruda e Ciro Nogueira suaram a camisa depois da terça-feira do 7 de Setembro para convencer o presidente a desarmar o espírito e estender a mão ao STF, mas tomaram um “chapéu” do presidente. Fizeram a cama, nas palavras de um palaciano, mas quem deitou nela e ficou com a fama foi Michel Temer, muito à vontade no papel de “pacificador”.

O ex-presidente ainda conservou a imagem de “independente”: na mesma terça fatídica, chancelou, com Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, a dura nota do MDB contra Bolsonaro.

Vixe. Para piorar, enquanto Bolsonaro se entendia com Temer, e os “moderados” do Planalto, junto com Arthur Lira, trabalhavam pelo armistício entre Poderes, Baleia Rossi (SP), presidente nacional do MDB, castigava o governo e Bolsonaro na GloboNews.

Por… Segundo um conhecedor das tramas do Planalto, o “erro” de Lira e de Nogueira foi figurarem em reportagens da imprensa no papel de “fiadores” da estabilidade e da moderação, capazes de frear Bolsonaro. Esqueceram-se de combinar com o presidente.

…conta. Bolsonaro fica contrariado com esses movimentos e gosta de fazer justamente o contrário.

Bichos. Os adversários de Bolsonaro foram à loucura nas redes sociais. “O leão virou um rato”, escreveu João Doria (PSDB-SP).

Scripta… Incentivada por Temer, a carta de Bolsonaro em tom de desculpas a Alexandre de Moraes fez apoiadores do presidente em grupos do WhatsApp se agilizarem em pedir calma: “decepção” também foi o primeiro sentimento quando do rompimento com o ex-ministro Sérgio Moro.

…manent. Por enquanto, bolsonaristas como o blogueiro Allan dos Santos e PTB, de Roberto Jefferson, preso por ordem do Supremo, criticaram a nota.

Sinais… A pedido da Coluna, a Bites Consultoria analisou as menções de bolsonaristas ao ato dos caminhoneiros nas redes sociais, cerca de 822 mil publicações. Três ondas diferentes foram percebidas.

…da divisão. Na primeira, antes do áudio do presidente, a tendência era de apoio irrestrito ao ato. Na manhã de quinta, a direita se mostrava preocupada em justificar o ato e debelar os protestos. Após a nota de Bolsonaro sobre o STF, já aparecia rachada entre apoiar o ato ou manter fidelidade a ele.

Risca no chão. A despeito da decepção de alguns, o pronunciamento de Arthur Lira após o 7 de Setembro foi lido como muito duro por gente importante do Planalto e do Congresso. O de Luiz Fux então…

Uma… Exemplo no corte de gastos no mandato parlamentar, Marcel van Hattem (Novo-RS) encontrou uma fórmula inteligente de economizar nas passagens aéreas, tão caras em todos os sentidos aos deputados.

…boa… Por conta de seus constantes deslocamentos pelo País, adquiriu as passagens na tarifa “top” ou “max” (reembolsáveis) com até três meses de antecedência no cartão de crédito por até 25% do preço.

…ideia. O custo pessoal é alto: o deputado compra de quatro a seis passagens para cada semana e precisa ficar em cima das aéreas em eventuais reembolsos. A economia no gabinete em agosto chegou a quase 80%. Pouco mais de R$ 8,7 mil dos R$ 40,8 mil disponíveis foram utilizados.

PRONTO, FALEI!

Rodrigo Maia, secretário de Projetos e Ações Estratégicas de SP

“O evento de terça foi um desastre pro Bolsonaro, e a nota agora uma humilhação”, sobre o recuo do presidente após encontro com Temer nesta quinta-feira, 9.