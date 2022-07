Bolsonaro costura vaga para o Senado em SP e evita desagradar evangélicos

Jair Bolsonaro atuou nos últimos dias para que o ex-ministro Marcos Pontes (PL) seja o escolhido para a vaga ao Senado na chapa de Tarcísio de Freitas (Republicanos). A decisão envolve os principais sócios na aliança paulista: PL e PSD. Após conversas com Bolsonaro, Marco Feliciano (PL) anunciou anteontem desistir da disputa. Valdemar Costa Neto, o presidente do partido, não esconde que prefere ver o parlamentar como candidato a deputado federal, assim como Carla Zambelli (PL), por considerá-los puxadores de voto. Faltava apenas combinar com a bancada evangélica, que queria um representante na chapa. Bolsonaro acordou com Cezinha de Madureira (PSD-SP) que o grupo poderá escolher o suplente de Pontes.

RESTA 1. A escolha de Pontes, se confirmada, é também por eliminação. Zambelli e Janaina Paschoal (PRTB) não são aceitas pela ala política da campanha de Tarcísio. Pesa ainda contra Janaina o fato de ela não ser do PL, partido que terá a prerrogativa de indicar o candidato ao Senado. Por essa razão, Paulo Skaf (Republicanos) também tem menos chances.

SERÁ? Mas o ex-ministro astronauta tem críticos no grupo de Tarcísio. Aliados dizem que ele “não agrega” e que corre o risco de não ser eleito nem deputado federal, menos ainda senador. Sua maior fortaleza, dizem, é ter menor rejeição que os rivais.

Sinais Particulares, por Kleber Sales. Tarcísio de Freitas, Pré-candidato ao governo de SP (Republicanos)

PRONTO, FALEI! Renan Calheiros, senador (MDB-AL)

“Essa candidatura sem competitividade é um suicídio e só serve à hipótese de evitar a derrota de Bolsonaro no 1º turno. É insanidade servir a Bolsonaro dessa forma.”

CLICK. Fátima Bezerra, governadora do RN (PT)

Pré-candidata à reeleição, dançou ao lado de apoiadores na festa de 50 anos de carreira do ídolo brega nordestino Fernando Luiz Tavares.