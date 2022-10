Bolsonaro corre risco de ficar quase palanques no Nordeste em eventual segundo turno

Não é novidade que o presidente Jair Bolsonaro (PL) enfrenta dificuldades no Nordeste, mas a situação pode cobrar seu preço caso a eleição vá para o segundo turno. Dos nove Estados, Bolsonaro tem aliados com alguma chance de vencer ou seguir na disputa em apenas três – Ceará, Alagoas e Pernambuco.

Em Sergipe, o candidato Valmir Francisquinho (PL) despontava como favorito, mas teve a candidatura barrada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) nesta semana em razão de uma condenação por abuso de poder econômico. Cabe recurso.

MEIO-AMIGOS. No CE, Capitão Wagner (União) preferiu manter distância de Bolsonaro, assim como Silvio Mendes (União) no PI, que é aliado do ministro Ciro Nogueira (PP). Os dois enfrentam disputa acirrada contra nomes do PT em seus respectivos Estados.

PASSADO. Em AL, apesar de Rodrigo Cunha (União) ter o apoio de Arthur Lira, o candidato oficial de Bolsonaro é Fernando Collor (PTB), que derrapa nas pesquisas e tende a ficar fora do segundo turno. Aliados de Cunha veem poucas chances de ele se somar ao presidente em razão de um caso familiar: Bolsonaro defendeu, em 1998, o mandato do deputado acusado de ser o mandante da morte da mãe dele, Ceci Cunha.

REFORÇO. Na última semana de campanha, Bolsonaro optou por viajar a Pernambuco pela segunda vez em 15 dias para ajudar o candidato ao governo Anderson Ferreira (PL) a avançar na disputa para que ele chegue a um eventual segundo turno. Com isso, a ideia era tentar “salvar” ao menos um palanque no Nordeste. Ainda assim, na véspera da eleição ele aparecia em quarto lugar nas pesquisas.

