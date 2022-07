Bolsonaro concederá honraria a médica que defendeu cloroquina contra a Covid

Médica que ganhou a alcunha de “capitã cloroquina” na pandemia, por propagandear o uso do remédio que é inútil contra a Covid, Mayra Pinheiro será homenageada por Jair Bolsonaro com a Ordem do Mérito Médico, em evento organizado pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, no próximo dia 5.

PROFETA. A homenagem não deixa de ser também um ato de campanha eleitoral, uma vez que Mayra é candidata a deputada federal pelo PL, o mesmo de Bolsonaro, no Ceará.