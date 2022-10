Bolsonaro busca conselhos e começa treinos para debate da Globo

Apesar do clima de virada que o presidente Jair Bolsonaro (PL) tenta imprimir nos últimos dias pré-eleição, políticos experimentados enumeram a lista de tarefas que ele tem que cumprir para vencer no domingo: reduzir a rejeição, virar o placar em Minas Gerais, reduzir a desvantagem no Nordeste e abrir distância em São Paulo.

CONSELHOS. Bolsonaro tem se aconselhado com diferentes aliados sobre sua postura diante das câmeras para se preparar para o debate da Globo, o último antes do segundo turno. De acordo com membros da equipe, ele tem aproveitado para treinar ao visitar o estúdio de publicidade onde grava as inserções para a propaganda partidária.

CONSELHOS 2. Ele também recebeu dicas do apresentador Ratinho. A equipe de Bolsonaro considera que os últimos debates não tiveram força para causar impacto nas intenções de voto, mas que o presidente não pode escorregar.

Sinais Particulares, por Kleber Salles. Jair Bolsonaro (PL), presidente da República