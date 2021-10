Bolsonaro avalia entregar programa do BNB à Caixa para barrar ONG ligada ao PT

O presidente Jair Bolsonaro avisou: não admite que o Inec, ONG ligada ao PT, siga na gestão do microcrédito do Bando do Nordeste (BNB). Caso haja qualquer problema com a licitação em curso para escolha de um novo gestor, o Crediamigo passará de forma emergencial para o Caixa Tem, da Caixa Econômica Federal.

O “aviso” é uma reação do presidente ao ser informado de que há resistências no BNB ao fim do contrato com o Inec. Em busca de votos no Nordeste, Bolsonaro não quer ouvir falar no assunto.