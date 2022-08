Bolsonaro atua para anular esforço do PT por voto evangélico

A campanha do presidente Jair Bolsonaro está empenhada em anular os esforços do ex-presidente Lula (PT) em tentar se aproximar do segmento religioso. De acordo com integrantes da equipe de Bolsonaro, a ideia é subir o tom nos próximos dias e resgatar falas de Lula que o coloquem em choque com esses eleitores. O tema é visto como prioritário e deve ganhar mais atenção de Bolsonaro do que assuntos como corrupção, comumente explorado por ele para atacar o PT.

Na avalição da equipe de Bolsonaro, Lula reconhece as dificuldades que tem especialmente entre o segmento evangélico, e vai investir pesado para tentar conquistar espaço perante esse público. Por isso, a campanha do presidente da República quer se antecipar aos movimentos do adversário.

Além disso, há uma avaliação na campanha de Bolsonaro de que, através de discursos relacionados a temas religiosos, é possível “furar a bolha” e atingir pessoas de diferentes correntes políticas, inclusive na esquerda.

A campanha de Lula tem buscado desmentir notícias falsas de que o ex-presidente teria intenção de fechar igrejas em um eventual novo mandato na presidência, conforme passou a ser divulgado por bolsonaristas na última semana.

Ontem, no primeiro dia oficial de campanha, Bolsonaro voltou a lançar dúvidas sobre a questão e afirmou que, “mais do que nunca, os que amam o vermelho passarão a usar verde e a amarelo, os que perseguiram e defenderam fechar igrejas se julgarão grandes cristãos”.

Em reação, o deputado André Janones (Avante-MG), aliado de Lula, divulgou uma imagem com os dizeres: “Bolsonaro usa Deus. Deus usa Lula”.