Bolsonaro apresenta hoje propostas em live no Facebook

O presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) está reunido nesta sexta-feira, 5, com o candidato ao Senado, deputado federal Major Olímpio (PSL), e Eduardo Bolsonaro (PSL) para preparar a apresentação de propostas de governo que será anunciada às 20h30 de hoje em live no Facebook.

Com pouco tempo na campanha de televisão, Bolsonaro tem usado as redes sociais para divulgar suas propostas de governo. Entre os candidatos, ele lidera em número de seguidores em todas as redes. Ontem, Bolsonaro deu entrevista para a Rede Record no mesmo horário do debate da TV Globo, qual se ausentou alegando restrições médicas. (Naira Trindade)