Bolsonaro aciona Lula por difamação no TSE após comentário sobre Ku Klux Klan

A campanha de Jair Bolsonaro (PL) apresentou uma ação ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por difamação contra Lula (PT), após o petista ter comparado os atos do 7 de Setembro a uma “reunião da Ku Klux Klan”. Na peça, os advogados de Bolsonaro pedem a remoção do vídeo em que a fala foi transmitida nas redes sociais.

No documento, a equipe jurídica de Bolsonaro argumenta que “Lula incorreu em gravíssimas ofensas à honra e à imagem do Presidente da República, bem como imputou comportamento criminoso ao candidato”. Acrescenta, ainda, que as acusações do petista são “levianas e criminosas”.

“É dizer: a liberdade de expressão não contempla a imputação de crime, muito menos resguarda ofensas à honra e à imagem de candidatos, não se podendo tolerar a insinuação de que o candidato defenda ideais supremacistas e, em última instância, compactue com uma série de crimes e barbaridades de desvalor universal”, afirma a representação.

“Da (isenta e racional) análise do vídeo, verifica-se – sem nenhum esforço intelectual – que o candidato Lula incorreu em gravíssimas ofensas à honra e à imagem do Presidente da República, bem como imputou comportamento criminoso ao candidato da ora representante (crime de racismo, art. 140, §3º, CP, c/c art. 20 da Lei 7.716/89)”, diz outro trecho.