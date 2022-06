Bolsonaristas tentam dissuadir presidente de indicar advogada para TRF4

Coluna do Estadão

Bolsonaristas querem dissuadir o presidente a nomear a advogada para o TRF4. Ele analisa lista tríplice para preencher a vaga de desembargador dedicada a advogados. Blasi concorre com Marcelo Bertoluci e Alaim Stefanello.

INTRIGA. Para aliados do presidente, Blasi poderia vir a ser uma detratora no tribunal. Falam em aparições dela com petistas, como em evento pró-vacina em 2021, e sobre ela ter sido nomeada por Dilma Rousseff para o TRE de SC em 2015.