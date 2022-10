Bolsonaristas têm esperança de que presidente cresça 10 pontos na Bahia

A campanha de Jair Bolsonaro (PL) acredita que há espaço para crescer na Bahia, 4.º maior colégio eleitoral do País, a ponto de ganhar até 10 pontos em relação ao resultado obtido pelo presidente no 1.º turno – ele teve 35% na Bahia. A previsão parte do diagnóstico de que Lula (PT) pode ter alcançado um teto. Depois de bater 70% no 1.º turno, o petista não avançou nas pesquisas no Estado. Bolsonaro vai à Bahia na terça (25) e, segundo aliados, tem 100 prefeitos trabalhando a seu favor. Se reduzir a diferença e avançar no Sudeste, Bolsonaro poderia conseguir virar o placar no 2.º turno, torcem seus aliados mais otimistas, que dizem ter visto ganhos entre mulheres evangélicas com incursões de Michelle e Damares à região.

ROMARIA. Outros membros da bancada evangélica viajam ao Nordeste com o mesmo objetivo. Nesta quinta (20), o deputado Marco Feliciano (Republicanos-SP) foi ao Maranhão e no sábado vai à Bahia.

CALDO. Aliado de ACM Neto (União), que se declara neutro na eleição presidencial, Elmar Nascimento (União) afirma que tem 17 deputados, além dele, atuando por Jair Bolsonaro na Bahia.

FERMENTO. O PT esperava que, a esta altura, Jerônimo Rodrigues (PT) já tivesse aberto ampla vantagem sobre ACM Neto, o que ainda não aconteceu – no 1º turno, o placar foi 49% para Jerônimo ante 40% de ACM Neto. Por isso, petistas baianos insistem para que Lula retorne ao Estado na última semana antes da eleição. A expectativa do PT é a de que Lula ganhe mais quatro pontos na Bahia no 2º turno.

PRONTO, FALEI! José Álvaro Moisés, cientista político

“O recado é que, independentemente do resultado eleitoral, os entrevistados querem a democracia”, disse, sobre adesão de 79% ao regime atual, segundo o Datafolha.

CLICK. Antonio Rueda, vice-presidente do União Brasil

Dirigente do partido fez gesto de 22 com as mãos em sinal de apoio a Bolsonaro ao lado de Milton e Alexandre Leite, em ato de Tarcísio de Freitas em SP.