Bolsonaristas minimizam debate e dizem preferir focar em repercussão na internet

Coluna do Estadão

A campanha de Jair Bolsonaro (PL) tenta reverter o desgaste gerado pelo ataque do presidente à jornalista Vera Magalhães com publicações nas redes sociais para tirar o foco do assunto. O objetivo é fazer o possível para associar o ex-presidente Lula (PT) à corrupção, principal motivo de Bolsonaro ter decidido ir ao debate, por considerar que o tema não tem ganhado o destaque que esperava perante o eleitorado. O petista segue como líder nas pesquisas de intenção de voto.

Pessoas próximas a Bolsonaro dizem acreditar que a repercussão do debate, através de recortes de trechos nas redes sociais que privilegiem Bolsonaro, é mais importante do que o debate em si. Para isso, afirmam que as primeiras 48 horas são essenciais para a contenção de danos.

O presidente se preparou para a primeira etapa do debate, quando teve a oportunidade de perguntar ao ex-presidente Lula sobre casos de corrupção na Petrobras. Aliados viam o momento como ‘kamikaze’, considerando que Bolsonaro teria dois minutos para a pergunta e réplica, enquanto o ex-presidente teria quatro minutos para responder. Ainda assim, avaliam que o petista se saiu pior.

Membros da campanha reconhecem que Bolsonaro falhou no segundo bloco, ao perder o controle diante de uma pergunta de Vera Magalhães sobre vacinas contra Covid-19, o que serviu para reforçar as dificuldades que o presidente possui em parte do eleitorado feminino. Ao responder, o presidente disse que achava que a jornalista “dorme pensando em mim” e “tem alguma paixão em mim”.

Leia: Defesa das mulheres ganha destaque nas redes com debate de presidenciáveis na Band