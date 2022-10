Sem argumentos, Bolsonaristas já querem impeachment de Lula

Antes mesmo de o governo Lula começar, parlamentares bolsonaristas já defendem o impeachment do petista e até de seu vice, Geraldo Alckmin (PSB). Eleitos deputados federais na próxima legislatura, Gustavo Gayer (PL-GO) e André Fernandes (PL-CE) publicaram vídeos nas redes sociais em que sustentam a tese com base no argumento de que a nova composição do Congresso tem caráter conservador e antipetista. Contudo, não apresentam um crime de responsabilidade que justificasse a abertura de um processo contra o futuro presidente.

Eles também mencionam os ministros indicados por Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, André Mendonça e Kassio Nunes Marques, sem citá-los nominalmente, como um dos fatores que dariam condição ao impeachment.

“Metade da população sabe que ele é um criminoso condenado, mais da metade do Congresso é de direita, e nós não vamos deixar Lula governar. Lula não vai durar muito tempo na Presidência. E eu falo isso como deputado federal que vai trabalhar ativamente pelo seu impeachment, e nós vamos conseguir, acredite. E se vier o Alckmin, nós vamos fazer o impeachment do Alckmin também”, disse Gayer.