Bolsonaristas fazem cálculos para cenário sem Tarcísio no 2º turno em SP

Na reta final da campanha, integrantes da equipe de Jair Bolsonaro (PL) estão preocupados com o cenário eleitoral em São Paulo e admitem a possibilidade de Tarcísio de Freitas (Republicanos) ficar de fora do 2.º turno. O maior temor neste cenário é Rodrigo Garcia (PSDB) não abrir espaço para Bolsonaro em seu palanque no maior colégio eleitoral do País. Até a semana passada, aliados do presidente diziam que Tarcísio não poderia perder em hipótese alguma. Agora, já admitem em caráter reservado que ele está “derrapando”. Confiante na vitória do indicado, Bolsonaro não fez nenhum gesto de aproximação a Garcia e, assim, a avaliação dos bolsonaristas é que o tucano “não deve nada” ao presidente.

REGULAMENTAR. Aliados de Garcia dizem que ele evita ataques ao bolsonarismo por buscar votos neste eleitorado. Mas dizem não enxergar interesse nele em editar uma versão “Bolsodrigo”, a exemplo do que fez João Doria em 2018.

ELO. Bolsonaristas veem o PP de Ciro Nogueira e Arthur Lira como fundamental neste cenário. O partido apoia Garcia e, em caso de fracasso de Tarcísio, seria a ponte de Bolsonaro com o governador no objetivo comum de ativar o antipetismo em um eventual 2.º turno para ambos.

CLICK. Alexandre de Moraes, presidente do TSE

Reuniu-se com o presidente do TCU, Bruno Dantas, que detalhou a auditoria que o órgão fará a partir de boletins de urnas. A divulgação será em novembro.