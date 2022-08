Bolsonaristas esperam usar programa eleitoral para atiçar antipetismo

Apesar do resultado negativo no Datafolha desta quinta, a equipe de Jair Bolsonaro espera reagir ao acionar o antipetismo nos programas eleitorais na TV, a partir de 26 de agosto. A ideia é relembrar escândalos de corrupção e instalar na cabeça do eleitor a dúvida sobre por que trocar Bolsonaro agora, já que começam a surtir efeito as ações do governo na economia – ainda que lentamente.

Sinais Particulares, por Kleber Sales. Jair Bolsonaro, presidente da República