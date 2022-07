Bolsonaristas escondem insatisfação com insistência do presidente sobre urnas

Membros de partidos aliados de Jair Bolsonaro evitaram repercutir, tanto nas redes quanto nos bastidores, as falas do presidente contra ministros do Supremo e o sistema eleitoral nesta segunda-feira. Políticos do Centrão já repisaram ao presidente que o assunto não ajuda a conquistar votos. “Todos já falaram com ele, e ele não tem jeito”, diz um aliado. Na semana passada, Arthur Lira (PP-AL) disse a pessoas próximas que se Bolsonaro insistir nesse tipo de discurso não terá chances de vencer a eleição. Lira tem dito que as declarações não caem bem no eleitorado do Sudeste, onde o presidente precisa investir para crescer. Ainda assim, ninguém no meio político acredita que Bolsonaro vá ouvir os conselhos.

VENTANIA. Sob reserva, ministros do STF classificaram como “patética” a apresentação de Jair Bolsonaro a embaixadores. Para uma ala da Corte, o ato demonstrou “desespero”.

MUDO. Apesar dos ataques de Bolsonaro a Edson Fachin, Luís Roberto Barroso e à decisão colegiada do STF sobre o restabelecimento dos direitos políticos de Lula, o presidente da Corte, Luiz Fux, não pretende se manifestar sobre o tema. Vai deixar as respostas para os que foram diretamente citados.

MUDO 2. Os convites distribuídos a embaixadores para o evento de Bolsonaro, no Palácio da Alvorada, foram enviados por André Chermont, chefe do cerimonial do presidente, e não por Carlos França, o chanceler brasileiro. O evento teve a participação ativa do almirante Flávio Rocha, da Secretaria de Assuntos Estratégicos. França apenas estava na plateia.

“Numa hora tem um comunista atrás de cada porta, na outra o problema são as urnas. Quem pretende não aceitar o resultado das eleições busca um álibi.”

