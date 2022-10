Bolsonaristas criticam formato e timing de denúncia de Fábio Faria contra rádios

Não pegou nem mesmo entre bolsonaristas mais radicais a denúncia feita pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, na noite de segunda (24), sobre um suposto favorecimento de rádios à campanha de Lula (PT). A equipe de Jair Bolsonaro também notou que o assunto não correu grupos de apoiadores no Telegram e no WhatsApp com a intensidade desejada nas horas posteriores ao pronunciamento.

A ideia de convocar uma entrevista com jornalistas às pressas partiu de Faria, de acordo com aliados. O assunto não passou pela avaliação de toda a equipe e acabou criticado internamente por soar como improviso, já que o ministro não soube responder às perguntas de jornalistas, tampouco apresentou provas.

Um dos principais coordenadores da campanha, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) está viajando pelo interior do Rio de Janeiro e não se envolveu no planejamento da divulgação.

Em caráter reservado, alguns aliados de Bolsonaro consideram que seria melhor a equipe jurídica ter protocolado a denúncia completa na Justiça antes de o ministro se manifestar. O ato, disse um deles, não tem resultado prático para a eleição e a atenção no momento deve estar em assuntos com potencial de mudar votos, sem distrações.

Sinais Particulares, por Kleber Sales. Fábio Faria, ministro das Comunicações

