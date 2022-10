Bolsonarista sugere falsa pesquisa para virar votos a favor de Bolsonaro; veja o vídeo

O deputado eleito Gustavo Gayer (PL-GO) fez um vídeo no qual orienta apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) a fingir que vão realizar uma pesquisa para virar votos em prol do presidente. A prática também tem sido denunciada em redes sociais com gravações de pessoas que simulam fazer um questionário a potenciais eleitores, quando, na verdade, fazem propaganda para Bolsonaro ao final das perguntas.

“É uma pesquisa. Você vai chegar para a pessoa e dizer ‘a gente está fazendo uma pesquisa e eu queria identificar quem é o seu presidente através de algumas perguntas. Eu vou te falar ao final em quem você vai votar para presidente e você me diz se estou certo ou errado’”, orienta Gayer, em vídeo divulgado nas redes sociais.

Na pesquisa usada pelo deputado eleito como exemplo, ele coloca que o ex-presidente Lula (PT) seria um candidato que “apoia o assassinato de crianças no ventre”, “defende bandidos” e “quer liberar as drogas”. As informações não são verdadeiras. O presidente, por sua vez, é apresentado como o oposto.

Gayer também tem ido a empresas para defender a candidatura de Bolsonaro aos funcionários. Ele mesmo compartilhou imagens em uma imobiliária, uma construtora e na Fecomércio de Goiás. Após isso, o Ministério Público do Trabalho de Goiás instaurou inquérito para apurar os fatos.

Assista ao vídeo: