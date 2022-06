Bolsonarista reclama de tratamento dispensado por Pacheco a CPIs governistas

Líder do governo no Senado, Carlos Portinho (PL-RJ) diz que se Pacheco autorizar a criação da CPI do MEC antes de outras pedidas por governistas vai tratá-los como baixo clero. “Só se ele achar que um senador vale mais do que outro. Já fez errado na CPI da Covid, ao abri-la antes da proposta por Plínio Valério (sobre as ONGs na Amazônia). Vai fazer de novo?”

PRESSÃO. Pacheco já disse que a CPI do MEC, se cumprir todos os requisitos legais, ele “não vai ter como segurar”.