BNDES fecha entendimento sobre relicitação

O BNDES fechou entendimento sobre a regulamentaçao do processo de relicitação de concessões quando a empresa não consegue cumprir o contrato. Ficou decidido que a firma será afastada e uma relicitação da concessão realizada. A decisão foi informada hoje pelo presidente do banco, Dyogo Oliveira, ao presidente Michel Temer, em reunião em Brasília.

O valor apurado na nova licitação será utilizado para pagar as dívidas com a União e o que sobrar vai para pagar bancos e outros credores. A empresa atual não poderá participar da licitação.

(Andreza Matais)