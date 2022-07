Bivar será apresentado a correligionários do União Brasil em evento com Garcia neste sábado

Coluna do Estadão

Rodrigo Garcia (PSDB) vai aparecer ao lado do presidenciável do União Brasil, Luciano Bivar, amanhã para selar a parceria dos dois. Mas o evento servirá também para apresentar Bivar aos correligionários. Dos 166 candidatos a deputado federal e estadual do União em São Paulo, 90% não conhecem o presidenciável, diz Geninho Zuliani (União-SP).

IDEIA. Integrantes do União Brasil desejam lançar o ex-presidente Michel Temer (MDB) para o Senado na chapa de Garcia e ocupar a vice com Henrique Meirelles (União).

Sinais Particulares, por Kleber Sales. Rodrigo Garcia, governador de São Paulo (PSDB)