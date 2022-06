Bivar manda recado a bolsonaristas do União que querem apoiar reeleição do presidente

O presidente do União Brasil, Luciano Bivar, mandou um aviso aos bolsonaristas do partido que dizem estar liberados para apoiar quem quiserem na eleição: devem buscar dinheiro para as campanhas no PL, sigla de Jair Bolsonaro.

MÁGOA. Além de ser, ele mesmo, candidato a presidente, Bivar se ressente pelo rompimento com Bolsonaro, em 2019. Ele costuma dizer que passou a gestão atual “sem nada” e que algumas de suas empresas sofreram retaliação quando o governo extinguiu a taxa obrigatória do DPVAT.

MOTIVO. Flávio Bolsonaro (RJ) ainda busca interlocução com o vice do União, Antonio Rueda, na esperança de construir uma aliança. Não à toa: Enquanto o PL tem menos de R$ 300 milhões para usar neste ano, o União tem quase R$ 1 bilhão.

IMAGEM. O deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), que deixou o União pelo PL, diz que o mais importante é “articular o máximo de tempo de TV para Bolsonaro no primeiro turno”, já que o União detém a maior fatia de mídia.

Leia: Secretários estaduais de Fazenda querem tirar luz e gasolina de corte de ICMS