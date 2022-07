Bivar avisa que desistiu de ser candidato a presidente

O presidenciável do União Brasil, Luciano Bivar, avisou candidatos do seu partido em Pernambuco que desistiu da candidatura, atendendo ao pedido de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em mensagem enviada no grupo de WhatsApp de candidatos do União em Pernambuco, no sábado à noite, Bivar informou que vai concorrer a deputado federal.

A decisão não agradou à ala do DEM que compõe o União Brasil e que historicamente faz oposição ao PT, que insiste que, mesmo com a saída do candidato do páreo, o partido siga neutro na disputa nacional.

Ele deve anunciar hoje na convenção do partido o intuito de sair para deputado federal, um caminho estreito, onde já competem Mendonça Filho e Fernando Coelho Filho.