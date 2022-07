Pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul, Beto Albuquerque (PSB) tem dito a aliados que não vai aceitar ser vice em uma chapa com o PT. Caso ele desista de concorrer ao governo, um outro nome da sigla será anunciado em seu lugar.

DONO. De acordo com o presidente do diretório gaúcho do PSB, Mário Bruck, a decisão cabe somente a Albuquerque. Ele deve anunciar o que pretende fazer na segunda.