Bate boca entre Janones e Salles desagrada campanha petista

Embora tenha viralizado nas redes sociais, o bate boca de André Janones e Ricardo Salles nos bastidores do Debate da Band, na noite deste domingo(28), não agradou a campanha petista.

A avaliação de aliados de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é que o caso pode servir de exemplo para que se acirre o clima de tensão também entre eleitores, o que pode aumentar o risco de violência contra Lula e seus aliados nas ruas.

Desde o início da pré-campanha, a segurança é um dos temas mais relevantes na campanha de Lula. O carro onde estava o então pré-candidato chegou a ser cercado por manifestantes bolsonaristas em evento em Campinas, em maio, e os policiais federais intervieram armados.

Na noite deste domingo (28), Janones e Salles discutiram após o ex-ministro chamar Lula de mentiroso, quando o petista disse no debate que o desmate da Amazônia foi o mais baixo no seu governo.

Janones tem atuado nas redes como um emissário de Lula em um terreno dominado pelos bolsonaristas e, nessa iniciativa, tem simulado a atuação agressiva dos seguidores do presidente. O deputado federal pelo Avante é um fenômeno nas redes sociais, com quase 290 mil seguidores só no Twitter.