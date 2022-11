Barroso sinaliza que pode se aposentar mais cedo e abre disputa por vaga no STF

O meio jurídico aposta que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), poderá indicar três – e não apenas dois – ministros ao Supremo Tribunal Federal (STF). Isso porque o ministro Luís Roberto Barroso já disse a amigos que pretende se aposentar antecipadamente, depois de finalizar seu período como presidente do tribunal. Ele assume o comando da Corte em outubro de 2023, quando Rosa Weber se aposentar, e tem mandato de dois anos.

