Barroso quer Congresso ativo em discussão sobre fake news no Telegram

Apesar do empenho nas tentativas de buscar uma cooperação com o aplicativo Telegram no combate à desinformação, o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), vê como ideal que o assunto seja tratado pelo Congresso Nacional. “Na volta do recesso parlamentar vou levar o tema aos demais ministros. Qualquer posição nessa matéria deve ser institucional, do Tribunal, e não do Presidente. Pessoalmente, no entanto, acho que o ideal seria o Congresso Nacional cuidar disso”, disse o ministro à Coluna. À frente da Corte eleitoral até fevereiro, Barroso tenta conter a tempestade de fake news que se forma com a proximidade das eleições deste ano.

VÁCUO. O TSE procurou a direção do Telegram para discutir o assunto, mas não teve resposta. Agora, a Corte avalia a possibilidade de vetar o aplicativo nas campanhas eleitorais.

Luís Roberto Barroso, presidente do TSE

MUDOU. Planos futuros de um “grande projeto” tiraram Patrícia Ellen da coordenação do programa de governo do pré-candidato à Presidência da República João Doria (PSDB). A secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo se prepara para um desafio na iniciativa privada com previsão de início no próximo ano.

AMIGÃO. Ontem, a campanha de João Doria divulgou que Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara dos Deputados e atualmente no cargo de secretário estadual de Projetos e Ações Estratégicas do Estado de São Paulo, aceitou o desafio de fazer a coordenação do projeto tucano ao Planalto.

Marcos Pontes, ministro da Ciência e Tecnologia

Astronauta posou ao lado da assessora Christiane Corrêa em exposição com seus próprios trajes da Missão Centenário, na qual foi para o espaço.

FAZ ASSIM. O Greenpeace preparou uma lista de sugestões que será apresentada a governadores para cobrar ações de enfrentamento de eventos climáticos extremos, como as chuvas recentes na Bahia, Minas Gerais e Maranhão.

FAZ ASSIM 2. As principais metas propostas em caráter de urgência são: criar planos estaduais de adaptação climática, mapear áreas de vulnerabilidade e riscos em escala regional e viabilizar recursos para o caso de perdas e danos materiais de famílias impactadas.

DIAGNÓSTICO. De Rodrigo Jesus, do Greenpeace: “A crise aprofunda os impactos das enchentes, alagamentos, do calor extremo, dos vendavais e de outros episódios que se estenderão pelos próximos anos. A responsabilização das esferas públicas é necessária e ações precisam conversar com a realidade dos territórios”.

AGILIZA… A deputada estadual Marina Helou (Rede-SP) pediu à Anvisa urgência na análise do uso da Coronavac para crianças a partir de três anos. O órgão aprovou o imunizante esta semana a partir dos seis anos de idade.

… AÍ. “A vacina já é usada em crianças a partir dos três anos em diversos países. Outro benefício é a possibilidade de aproveitar os estoques já disponíveis em todos os estados”, disse a deputada.

PRONTO, FALEI! Pedro Hallal, epidemiologista

“As fotos das crianças se vacinando estão enchendo as redes sociais de fofura. Está cada vez mais difícil para aqueles que defendem a morte e a anticiência”

