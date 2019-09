Bancos do Proer ainda devem R$ 28 bi à União

Transcorridos mais de 20 anos do lançamento do Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (Proer), bancos privados que receberam recursos públicos ainda devem mais de R$ 28 bilhões à União. O auxílio foi dado em 1995 a instituições que tiveram prejuízos com a estabilização da inflação. O valor devido à União é superior ao total previsto pelo governo para investimentos em 2020. Ainda não liquidaram as faturas o Banco Nacional (R$ 20,6 bilhões) e o Banco Econômico (R$ 7,3 bilhões).

Eu avisei. Os dados são oficiais e foram requisitados pelo deputado federal Gustavo Fruet (PDT-PR). Em 2001, ele presidiu uma CPI, ao lado de Alberto Goldman, e acusou o BC por omissão criminosa e falta de critério na distribuição dos recursos.

Para lembrar. Os bancos Nacional e Econômico estão em liquidação extrajudicial. O Proer foi criado pelo primeiro governo FHC.

Grana. “É inacreditável que os bancos ainda tenham uma dívida de valor tão significativo. Só para ter uma ideia, o governo contingenciou R$ 31 bilhões do Orçamento deste ano, afetando áreas prioritárias como educação”, diz Fruet.

CLICK. Carlos Bolsonaro visitou o irmão Eduardo na Câmara. “Uma breve escapada para deixar meu pai respirar um pouco”, escreveu o filho 02 numa rede social.

Mais um… A tentativa de criação de uma comissão mista para a reforma tributária esbarra em uma limitação regimental. Não há previsão desse tipo de colegiado para Propostas de Emenda à Constituição.

…jeitinho? Pode ser uma solução política para o impasse, mas as decisões da comissão seriam inócuas. As assessorias técnicas das duas Casas buscam alternativas para a questão.

Princípio… Por ser uma ação administrativa, há expectativa no entorno do senador Renan Calheiros (MDB-AL) de que o Conselho Nacional do Ministério Público acolha o precedente citado em representação contra Deltan Dallagnol sobre a inexistência de sigilo em telefones funcionais.

…da transparência. A avaliação é de que, se fosse uma ação penal, as chances de as mensagens obtidas pelo The Intercept serem aceitas como prova seriam praticamente nulas.

Ligado. O antes todo-poderoso “MDB do Senado” agora está preocupado com o até bem pouco tempo desconhecido Podemos. Se continuar engordando sua bancada, o novo partido poderá pleitear a concorrida presidência da Casa.

Chegue mais! A volúpia do Podemos não poupa sequer membros do governo federal. José Nelto (GO) brincou com um deles: “Só falta você!” O interlocutor, com assento privilegiado no Executivo, emendou: “Vou me filiar, até porque ficar no PSL não está fácil”.

SINAIS PARTICULARES

José Nelto, deputado federal do Podemos (GO)

Me ajuda… Depois de reclamar da falta de apoio do governo, o presidente da CCJ na Câmara dos Deputados, Felipe Francischini (PSL-PR), será recebido hoje em almoço pelo ministro Paulo Guedes (Economia).

…a te ajudar. Pautas como a PEC da Regra de Ouro, cessão onerosa e a PEC Paralela da Previdência passarão pela comissão.

Letras. O ex-ministro Ricardo Vélez Rodríguez prepara livro sobre seus três meses à frente do MEC. Deve estar no mercado no início de 2020.

PRONTO, FALEI!

Augusto Aras, indicado para o cargo de procurador-geral da República: “O escrutínio permanente do indicado é necessário para o Senado formar seu parecer satisfatoriamente”, sobre a sabatina à qual será submetido na Casa.

COM REPORTAGEM DE ALBERTO BOMBIG, JULIANA BRAGA E MARIANNA HOLANDA. COLABOROU GUILHERME BIANCHINI

Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao

Instagram: @colunadoestadao