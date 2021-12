Bancada do PSB elege Bira do Pindaré para liderança do partido em 2022

Em reunião com a bancada federal, o PSB elegeu por unanimidade o deputado Bira do Pindaré (MA) como líder do partido para 2022. O parlamentar teve apoio dos 30 deputados socialistas e assume no ano que vem o lugar de Danilo Cabral (PE).

No encontro, os deputados do PSB deixaram claro que acreditam em um potencial crescimento da bancada na próxima legislatura e no voto do eleitor menos radical. Para deputados, a escolha de Bira significa um momento de pacificação depois de conflitos internos que foram evidenciados durante a disputa da Mesa Diretora da Câmara.

Bira também é conhecido por seus dotes musicais e tem até música autoral no Spotify.