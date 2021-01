Baleia busca votos na bancada feminina

Coluna do Estadão

Baleia Rossi (MDB-SP) tem jantar marcado neste domingo, 31, com a bancada feminina da Câmara dos Deputados. Organizado com a ajuda de Perpétua Almeida (PCdoB-AC), o evento tem como mote “mulheres que acreditam na Câmara livre e na democracia viva”. A expectativa na campanha de Baleia é contar com o apoio de 59 das 76 colegas dele na Casa. Em caso de um eventual segundo turno, esse número pode subir. Arthur Lira (PP-AL) já foi acusado pela ex-mulher de agressões. O deputado nega. O caso ainda está em análise na Justiça.

Cabresto. As cabines de votação na Câmara foram carinhosamente apelidadas de “toca da covid-19”, de tão fechadas. Deputados têm reclamado da pressão: dizem haver pedidos de governistas para fotografarem o voto, como forma de garantir o apoio a Lira.

Grão em grão. Baleia também participa hoje de um ato de apoio do Cidadania à candidatura dele. O partido reúne nove deputados.

Ajuda aí. O líder do Cidadania na Casa, Arnaldo Jardim (SP), e o presidente do partido, Roberto Freire, entregarão também uma proposta de prorrogação do auxílio emergencial por mais seis meses, no valor de R$ 300 mensais.

Porteira aberta. O Ministério da Cidadania, ocupado por Onyx Lorenzoni, foi oferecido a três deputados federais: Marx Beltrão (PSD-AL), Marcos Pereira (Republicanos-SP) e para o líder do Republicanos, Jhonatan de Jesus (RR).

Da… O Movimento Pra Ser Justo, que tem como finalidade lutar por uma tributação mais simples, transparente e justa, pediu, em documento, aos candidatos à presidência da Câmara e do Senado que eles se comprometam a apoiar a deliberação urgente e prioritária da reforma tributária.

…maior… Até ontem, Lira não havia assinado. Baleia Rossi, Marcel van Hattem, Simone Tebet e Rodrigo Pacheco, entre outros, aderiram ao documento.

…importância. “Esperamos que todos se comprometam, para não deixarmos passar, por mais um ano, um assunto tão relevante para o País”, diz Renata Mendes, do movimento.

CLICK. Ernesto Araújo (Itamaraty) esteve com Jair Bolsonaro na inauguração de ponte em Propriá (SE). Com adversários dentro do próprio governo, ele tenta mostrar popularidade.

Se virem? Com poucas doses e muitas incertezas, governadores dizem não ter sido informados pelo Ministério da Saúde sobre a inclusão de caminhoneiros e militares no grupo prioritário para vacinação.

Em alta. Por enquanto, não há dúvidas de que MC Fioti fez mais pela vacinação dos brasileiros do que Jair Bolsonaro. O vídeo de sua música Bum Bum Tam Tam, ressaltando a importância do imunizante contra a covid-19, é sucesso entre os brasileiros. Partidos estão alvoroçados pensando em lançar o artista a cargo público em 2022.

SINAIS PARTICULARES.

MC Fioti, funkeiro

Esclarecimento. A Coluna errou, em sua edição de ontem, 29, ao sugerir que o ministro Ricardo Salles não foi convidado pela Vice-Presidência da República para a mais recente reunião do Conselho da Amazônia.

Esclarecimento 2. Salles, de fato, não participou do encontro, comandado por Hamilton Mourão, mas o convite foi enviado ao Ministério do Meio Ambiente no último dia 22. O ministro diz que não pode fazer parte da reunião porque tinha outra agenda importante sobre Belo Monte.

PRONTO, FALEI!

Alexandre Schneider, ex-secretário de Educação da capital paulista: “É preciso reabrir as escolas, com segurança. Para isso, é preciso ouvir quem está no chão da escola e garantir que terão condições seguras.”

