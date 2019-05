Baldy é cotado para assumir Cidades

O secretário de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, Alexandre Baldy (PP-GO), é um dos cotados para assumir o Ministério das Cidades.

Fernando Bezerra (MDB-PE), relator da medida provisória 870/2019, que altera a estrutura da Esplanada, propôs a divisão do atual Ministério do Desenvolvimento Regional em dois: o das Cidades e da Integração Nacional. O titular deste último deve ser indicado por lideranças do Senado.

Filiado ao PP, Baldy é próximo do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que já o indicou para o mesmo cargo durante o governo de Michel Temer.

Líderes da Câmara veem com bons olhos a possível indicação do ex-deputado. Quando ministro, abrigou diferentes legendas nas secretarias da Pasta. (Juliana Braga e Marianna Holanda)