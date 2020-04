Avião da FAB vai levar equipamentos e álcool em gel para Norte e Nordeste

O governo federal liberou um avião da FAB para levar equipamentos de proteção individual (EPIs) e álcool em gel para três cidades do Nordeste: Recife (PE), São Luis (MA) e Belém (PA). O C-130 deixará o Aeroporto de Guarulhos ao meio dia da quarta-feira, 1.

Os Estados vinham se queixando na semana passada da demora no envio do material. Os EPIs são necessários para profissionais da saúde atenderem pacientes infectados com o coronavírus. São 15 toneladas desse equiamento que será entregue, segundo a Coluna apurou.