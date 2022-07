Auxílio Brasil e benefícios a taxistas e caminhoneiros disparam em buscas no Google com aprovação de PEC

Coluna do Estadão

Com a votação da PEC Kamikaze na Câmara, o “Auxílio Brasil” entrou na lista dos 40 termos mais buscados no Google entre terça e quarta-feira. A pergunta “auxílio taxista como se cadastrar” cresceu 650% e “auxílio caminhoneiro como se cadastrar” cresceu 250%, um indicativo do interesse nos benefícios.

QUERO SABER. A pergunta mais frequente no Google sobre o assunto foi “O que é PEC Kamikaze?”, seguida pela dúvida sobre quem votou na proposta.