Autor de proposta que limita ICMS pede ajuda a Sachsida por resposta de Guedes

Autor do projeto que limita o ICMS de eletricidade, combustíveis e telecomunicações, (União-CE) pediu ajuda ao ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida. Ele diz que enviou a proposta à equipe de Paulo Guedes em abril, para avaliação técnica, mas até agora não teve resposta. Sachsida foi secretário de Guedes. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que quer votar o projeto na terça-feira.

RITO. Aliados de Rodrigo Pacheco avaliam que Lira impôs a proposta do ICMS ao anunciá-la nas redes sociais antes de conversar com o presidente do Senado e com o STF, que concedeu liminar sobre o tema.

SINAIS PARTICULARES (por Kleber Sales). Adolfo Sachsida, ministro de Minas e Energia