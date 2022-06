Autor de PEC contra decisões do STF quer apoio de deputados ligados ao empreendedorismo

Coluna do Estadão

Autor da PEC do Centrão que permite ao Congresso anular decisões do STF, o deputado Domingos Sávio (PL-MG) vai buscar apoio da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, que tem 214 membros, em almoço nesta terça. A PEC foi revelada pelo Estadão.

PALCO. Apesar de a aprovação ser considerada difícil neste ano, o objetivo é obter apoio para que a PEC comece a tramitar e ganhe uma comissão especial para que o debate contra o STF possa ocorrer. Bolsonaristas creem que isso ajudará também na campanha do presidente.

FOCO. As críticas às agências reguladoras, que também são alvo de uma PEC que ainda não tem apoio para avançar no Congresso, já não se restringem à Aneel. Em reunião recente de líderes do governo, houve queixas contra a Agência de Mineração, que estaria dificultando a liberação para novas explorações.