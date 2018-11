Audiência sobre Escola sem Partido termina em bate-boca na Alesp; veja o vídeo

Uma audiência pública realizada na noite desta terça-feira, 13, no plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo para debater o projeto Escola Sem Partido acabou em bate-boca entre representantes da direita e da esquerda e até agressão. Veja o vídeo:

O deputado Carlos Giannazi, do PSOL, reagiu à tentativa do deputado eleito Douglas Garcia, do PSL, de tirar o microfone da sua mão e o agrediu. Garcia queria participar da mesa, apesar de ainda não ter sido empossado.

Nervoso, Giannazi também atacou uma mulher que gravava a discussão com um celular. A Polícia Militar teve de intervir.

Pelo Facebook, Garcia afirmou que só pediu para participar do debate e anunciou que entrará amanhã com uma representação para pedir a cassação do mandato de Giannazi por quebra de decoro parlamentar.

A Coluna não os localizou até a publicação desta nota. (Adriana Ferraz)